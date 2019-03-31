Алексей Миллер разделил победу с игроками «Зенита» в раздевалке

Победу над «Оренбургом» председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и игроки «Зенита» отпраздновали в раздевалке. Видео «торжества» было опубликовано на официальном Youtube-канале сборной.

Напомним, что в воскресенье, 31 марта, зенитовцы обыграли «Оренбург» со счётом 3:1 в пользу «сине-бело-голубых». По этому случаю Алексей Миллер навестил победителей в раздевалке, закрепив приветствие рукопожатиями и объятиями.

Председатель правления отдельно поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Отметим, что «Газпром» является спонсором «Зенита» с 2005 года.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом».

«Зенит» вырвал победу у «Оренбурга» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена». Счет был открыт на 33-й минуте, благодаря искусному навесу Сергея Терехова в штрафную зону. После чего Алексей Сутормин плавно направил мяч в ворота ФК «Зенит».