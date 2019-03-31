Петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом»

Петербургский «Зенит» смог одолеть «Оренбург» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «сине-бело-голубых».

Счет открыли гости на 33-й минуте, благодаря точному навесу Сергея Терехова в штрафную зону, где Алексей Сутормин в одно касание направил мяч в ворота ФК «Зенит».

Петербургский клуб отыгрался по истечению трех минут после начала второго тайма. Дзюба, Жирков и Азмун разыграли комбинацию и сравняли счет. Автором гола стал Сердар Азмун.

На 81-й минуте защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий отправил в ворота «Оренбурга» второй мяч. Спустя семь минут иранский форвард Сердар Азмун воспользовался брешью в обороне противника и оформил дубль.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в матч “Зенит” — “Оренбург” планируют посетить до 45 тысяч зрителей.