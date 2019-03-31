На матч “Зенит” — “Оренбург” ждут до 45 тысяч зрителей

"Зенит" встречался с "Оренбургом" трижды и всегда побеждал. Фото: "Зенит"

"Зенит" встречался с "Оренбургом" трижды и всегда побеждал. Фото: "Зенит"

“Зенит” выйдет на поле “Газпром-арены” в лазурной форме, гости наденут белое.

В Санкт-Петербурге сегодня пройдет встреча “Зенита” и “Оренбурга”: футбольные клубы выйдут на поле “Газпром-арены” 31 марта в 14:00. Команда Санкт-Петербурга наденет на матч лазурную форму, вратарь выйдет в желтом. Гости выступят в белом, а вратарь наденет красно-черную форму, сообщает “Зенит”.

Как сообщает клуб, на игру ждут до 45 тысяч зрителей. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, поэтому крышу стадиона закроют.

“Зенит” приезжал в Оренбург 15 сентября в рамках Премьер-лиги Чемпионата России — тогда сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1. Две команды встречались трижды и клуб Санкт-Петербурга всегда выходил победителем.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что перед матчем проведут фан-променад.