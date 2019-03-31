“Фан-променад” проведут на “Газпром Арене” перед матчем “Зенита”

На территории арены будут открыты музыкальные зоны, фотозона и киберспортивная зона. Фото: https://fc-zenit.ru
На территории арены будут открыты музыкальные зоны, фотозона и киберспортивная зона. Фото: https://fc-zenit.ru

В программе интерактивная видеозона, розыгрыш полугодовой подписки на Wink, тест-драйв автомобилей, школа гроссмейстеров и киберспортивная зона.

В воскресенье, 31 марта, за два часа до встречи “Зенита” и “Оренбурга” сине-бело-голубые устроят для фанатов интерактивное фан-развлечения. Об этом сообщает ФК “Зенит” на своей официальный странице.

Так, официальный партнер сине-бело-голубых компания “Ростелеком” представит интерактивную видеозону, посвященную празднованию голов. Также партнер клуба Nissan предоставит всем желающим принять участие в тест-драйве автомобиля.

Помимо этого, будет открыта школа гроссмейстеров. Гроссмейстер Петр Свидлер проведет сеанс одновременной игры для всех желающих, а также автограф-сессию для поклонников своего таланта. А “Мегафон” планирует открыть зону суперскоростей.

Также на территории арены будут открыты музыкальные зоны, фотозона и киберспортивная зона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сергей Семак опасается мачта “Зенита” с “Оренбургом”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Газпром арена зенит оренбург
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