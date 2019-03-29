Сергей Семак опасается мачта «Зенита» с «Оренбургом»

Наставник команды Сергей Семак рассказал о потерях клуба перед предстоящим матчем после международного перерыва.

Не менее трех игроков «Зенита» не будут принимать участие в матче с «Оренбургом», проходящего в рамках Чемпионата России. Из-за полученных травм на поле не смогут выйти Далер Кузяев, Александр Ерохин и Клаудио Маркизио.

Семак отметил, что Кузяев в игру вернется не скоро, а Ерохин и Маркизио до сих пор переживают процесс восстановления.

Однако главный тренер «Зенита» сообщил, что на данный момент у команды достаточно времени на подготовку, поэтому волноваться не стоит. Тем не менее, у любого тренера будут возникать опасения после долгого международного перерыва.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу со счетом в 41 очко. «Оренбург» занимает 10-ю позицию, набрав 26 очков.

Матч пройдет 31 марта в 14:00 по московскому времени.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Медведев заверил болельщиков «Зенита», что команда их еще порадует успехами.