Медведев заверил болельщиков «Зенита», что команда их еще порадует успехами

Президент футбольного клуба пообщался с петербуржцами и ответил на самые животрепещущие вопросы.

Встреча состоялась 28 марта на стадионе «Газпром Арена». На ней присутствовал не только Медведев, но также Семак, Анюков и Иванович. Президент клуба прокомментировал недовольства «сине-бело-голубыми», стараясь успокоить болельщиков. Медведев считает, что несправедливо называть «Зенит» не успешной командой. Да, говорит специалист, пока что футболисты не играют одинаково хорошо на протяжении полутора часов. Медведев убежден, что времена, когда петербуржцы будут гордиться «Зенитом» не за горами.

«Болельщики будут все 90 минут наслаждаться игрой», — обещает президент клуба.

Также во время встречи с фанатами Медведев пообещал, что на канале Z+ больше не будет мата. Иванович в свою очередь заверил, что готов играть на высоком уровне еще как минимум пару лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что президент ФК «Зенит» готов дать Александру Кокорину «второй шанс».