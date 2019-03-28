Президент ФК «Зенит» готов дать Александру Кокорину «второй шанс»

Александр Медведев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Александр Медведев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Президент ФК «Зенит» Александр Медведев считает, что петербургский клуб может дать нападающему Александру Кокорину шанс исправиться.

Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу «Красава».

Медведев отметил, что лично знаком с Александром Кокориным и что у «каждого должен быть шанс на исправление». Также президент ФК «Зенит» призвал не торопиться с выводами и дождаться развязки событий, добавив, что надо «работать над решением проблем по мере их поступления».

Напомним, что дело Кокорина и Мамаева, которые проходят по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», будет рассмотрено 3 апреля в Пресненском суде в городе Москва.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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