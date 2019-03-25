Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело, возбужденное против российских футболистов, форварда ФК «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамева, направлено в суд. Об этом заявил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве окончило предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении футболистов Кокорина и Мамаева, а также младшего брата Кокорина Кирилла и друга компании Александра Протасовицкиго. Все четверо находятся в СИЗО «Бутырка» с 11 октября.

Напомним, что осенью 2018 года «задержанная четверка» приняла участие в драках в центре Москвы. Ранее срок ареста футболистов и их соучастников был продлен до 8 апреля 2019 года.

Как писала Gazeta.SPb, группа «Бутырка» поддержала Кокорина и Мамаева новогодней песней. Можно смело сказать, что «Бутырка» не осуждает Кокорина и Мамаева. В песне поется, что алкоголь выпит зря, если после не случилось драки. Помимо прочего, группа желает футболистам «здоровья, фарта и воли».