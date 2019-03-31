В Петербурге подростки стали чаще умирать от наркотиков

Несовершеннолетних наркоманов в Петербурге в 2019 году может стать куда больше, считают эксперты. Изменить это может только одно — пропаганда рассказывающая о вреде употребления наркотиков.

Несколько дней назад в Смольном обсуждали вопросы детской наркомании. Тогда были представлены акции, которые будут проводить среди несовершеннолетних и которые должны оттолкнуть их от наркотиков. Пока неизвестно, какие плоды они принесут. Эксперты рассказывают Gazeta.SPb о печальных перспективах детской наркомании и о том, как это менять.

Представитель Санкт-Петербургского общественного движения «За мир без наркотиков» Ганна Морозова склоняется к тому, что в последнее время дети и подростки стали употреблять наркотики чаще, и приводит цифры. Так, по данным Роспотребнадзора, только за первые девять месяцев 2018 года в Петербурге зарегистрировано 34 случая острых отравлений наркотиками. В 2017 году – цифра такая же. Но в 2018 году по сравнению с 2017, в два раза больше случаев отравления, которые закончились смертью – их восемь, говорит эксперт.

Подростковая наркомания продолжает расти в Петербурге, говорит Ганна Морозова, всех подростков просто не получается просвещать. Власти города работают, но чтобы переломить ситуацию, нужно делать ещё больше, чем сейчас.

Ещё один эксперт – руководитель движения «За мир без наркотиков» Мария Ломова рассказывает о мерах борьбы с детской наркоманией. Так, движение проводит профилактические беседы «Правда о наркотиках». После них слушатели пишут о том, что узнали в ходе мероприятия и как это можно применить в жизни, говорит Мария Ломова. «Очень многие подростки пишут, что осознали, какой вред влечет употребление наркотиков и что они приняли решение никогда в жизни не пробовать их». — считает она.

Действительно, информации о том, какие негативные последствия могут настигнуть после приема наркотиков в интернете мало. Об этом говорят не только представители движения «За мир без наркотиков». На заседании в Смольном директор детского учреждения «Контакт» Ваган Канаян также заявил, что сейчас какого-либо конкретно антинаркотического контента в интернете нет.

Можно полагать, что незнание последствий приема наркотиков и толкает несовершеннолетних попробовать их. Поэтому так важно просвещение. Это единственный способ, который отбивает у детей и подростков охоту пробовать наркотики, считает Мария Ломова. «Правильное просвещение – это когда ребенку, подростку дают правдивую информацию о вреде наркотиков таким образом, чтобы он ее действительно понял. Это значит, что информация должна подаваться простым языком, общение должно происходить в дружественной манере (как общаются равные по статусу люди, не свысока)», — говорит она.

Важно, заключает руководитель движения, чтобы подросток или ребенок сам, именно сам, принял решение не пробовать наркотики.

Действительно, сейчас мало рассказывается именно о вреде употребления наркотиков. Необходима пропаганда, которая бы переломила отношение молодежи к этому злу. Примером может служить антиреклама сигарет и курения, которая ведется в последнее десятилетие. Как результат — среди молодежи курильщиков стало заметно меньше.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что как бороться с трафаретной рекламой наркотиков в Петербурге.