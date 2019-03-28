Эксперт: разговоры не «сотрут» трафаретную рекламу наркотиков в Петербурге

Трафаретные надписи с рекламой наркотиков появляются не только на жилых домах, но и школах, садах, больницах. Фото: Pixabay

Трафаретные надписи с рекламой наркотиков появляются не только на жилых домах, но и школах, садах, больницах. Фото: Pixabay

Обсуждение трафаретной рекламы наркотиков, заполонившей Петербург, не утихает весь март. Между тем, бороться с ней не так сложно — нужно не говорить, а реально действовать и понимать, какие могут быть эффекты от минутной наркотической радости, считает эксперт.

Петербуржцы сегодня, 28 марта, в соцсетях снова обсуждают трафаретную рекламу наркотиков. Как повод – поручение управляющим компаниям оперативно сообщать о ней в органы. Об этом на днях рассказал и.о. прокурора Фрунзенского района Константин Юрьев.

Насколько эта мера может помочь городу по борьбе с трафаретчиками, наркоторговцами и самой рекламой, пока неизвестно. А пока в соцсетях петербуржцы активно задаются вопросами, почему рекламы наркотиков так много и чем не путь — ловить через трафаретчиков самих наркоторговцев.

Дело в том, рассказала Gazeta.SPb представитель Санкт-Петербургского общественного движения «За мир без наркотиков» Морозова Ганна, что зачастую трафаретчики не знают, на кого работают. Объявления о такой работе размещаются на сайтах поиска вакансий и обычно «работодатель» предлагает 200 рублей за одно такое объявление, рассказывает эксперт.

«Через человека, которого задерживают, выявить реальных наркоторговцев практически нереально, потому что трафаретчики их просто не знают».

Рекламу наркотиков можно побороть двумя способами, по мнению эксперта. Во-первых, реально активной гражданской позицией. Так, рассказывает Ганна Морозова, если оставить жалобу на портале «Наш Санкт-Петербург», то в течение недели рекламу обычно устраняют, а если она в непосредственной близости от школ и других детских учреждений, то стоит звонить напрямую в прокуратуру. Например, сотрудники прокуратуры, которые занимаются борьбой с наркоторговцами, сами говорят, что пока «не завалены» жалобами, поясняет Ганна Морозова.

«Люди ходят, кто-то не замечает, по большей части, кто-то игнорирует, считает, что его это не касается, но никто не пишет на это жалобы и не обращается. То есть должна быть активная гражданская позиция – не ходить возмущаться, а отправлять жалобу на городской сайт и, если быстро не отвечают, звонить в прокуратуру».

Также нужность реальной активности Ганна Морозова аргументирует так: «Трафареты с рекламой наркотиков становятся нормой жизни и, если мы будем замалчивать и скрывать, это ни к чем хорошему не приведет».

Вторым способом борьбы с трафаретной рекламой может стать просвещение населения, считает эксперт:

«Мы не поспеваем вслед за наркоторговцами, которые освоили интернет-площадки, а людям нужно знать и говорить им о вреде наркотиков, потому что, если зайти в интернет и почитать, то там реально о вреде наркотиков не пишет никто».

Зато есть много историй, напротив, разжигающих любопытство и желание «попробовать», особенно у молодого поколения.

«Только человек, который, например, хочет расслабиться и снять стресс, должен знать, что на следующий день, если он останется жив, у него будут припадки страха и паранойя, а об этом никто же не говорит», – замечает Ганна Морозова.

Ранее Ранее Gazeta.SPb писала о том, что прежде всего борьба с трафаретной рекламой наркотиков на сайте — это задача правоохранителей, по мнению некоторых горожан.