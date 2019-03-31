Спасённый в Ленобласти пёс Серёга скучает по своему экс-хозяину

Ради спасения собаки пришлось остановить поезд. Фото: https://vk.com/club175336494
Ради спасения собаки пришлось остановить поезд. Фото: https://vk.com/club175336494

Чудом спасённый из-под поезда в Ленобласти пёс Серёга тоскует по старому дому. Ранее стало известно, что в скором времени после инцидента ему нашли новых хозяев.

За судьбой Сереги внимательно следят активисты. Информацией о жизни пса они делятся со всеми неравнодушными в группе «Овчарка Лакки сбитая поездом. СПБ Гатчинский рай».

Дедулька наш привыкает, сегодня уже активно идет на контакт, правда ночью дал родителям жару. Не спал никто, скулил, тосковал, но уже гораздо лучше,

— написала активистка.

По словам новоиспечённых хозяев, Серёга ест пока исключительно из рук.

Напомним, что собаку спасли в конце марта 2019 года. Бдительный машинист РЖД увидел привязанного к рельсам пса и экстренно остановил поезд. После чего освободил Серёгу из западни: отвязал и отнёс подальше от рельсов. Активисты нашли собаку дома — она вернулась туда самостоятельно. Хозяин пса заверил, что был не в курсе о местонахождении питомца.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что у привязанного к рельсам пса возле Антропшино появились новые хозяева.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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Спасённый в Ленобласти пёс Серёга скучает по своему экс-хозяину