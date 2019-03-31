В авиакатастрофе в Германии погибла акционер S7 Наталья Филева

Поступают противоречивые сведения относительно погибших в результате авиакатастрофы частного самолёта в Германии. По данным некоторых СМИ — разбился владелец S7 Филев, другие же пишут, что погибла его жена — совладелец S7 Наталия Филева и тесть.

Как сообщает РИА Новости, сегодня, 31 марта, частный самолет Epic-LT разбился во время совершения посадки в аэропорту «Эгельсбах» (Франкфурт-на-Майне).

В результате авиакатастрофы погибла 55-летняя Филева Наталия Валерьевна, являющаяся акционером S7 Airlines. В компании отметили, что на данный момент обстоятельства трагедии неизвестны.

Отмечается, что Наталья Филева и ее отец направлялись в Германию на лечение. Пилот самолёта тоже погиб. Все трое были гражданами России.

Gazeta. SPb следит за развитием событий и будет публиковать информацию по мере её поступления.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что боинги S7 останутся в Петербурге до выяснения причин катастрофы в Эфиопии.