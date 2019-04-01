“Ночной фонтан» забил на Среднеохтинском проспекте (видео)

О прорыве трубы в Красногвардейском районе сообщили очевидцы около 02:00 1 апреля. Возле места коммунальной аварии расположен жилой комплекс “Ива Дом”.

Местные жители сообщили о прорыве трубы ночью в социальной сети “ВКонтакте”. Вода заполнила территорию двора между улицей Крюкова и шоссе Революции. Также очевидцы пишут, что рядом располагается жилой комплекс “Ива Дом”.

Поток воды из прорванной трубы был такой силы, что достигал метра в высоту. Вода также заполнила пешеходную зону и проезжую часть.

“На Среднеохтинском проспекте прорвало трубу. Во дворе между Крюкова ул. и Шоссе Революции. Напротив строящегося ЖК Ива Дом”, — пишут свидетели коммунальной аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Теплосеть” приступила к реконструкции теплотрассы в Кировском районе.

Видео: https://vk.com/spb_today