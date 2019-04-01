“Поцелуй со страстями” в метро не понравился петербургскому пенсионеру, и он достал нож

Оскорбленный бурным проявлением чувств на переезде между станциями “Петроградская” и “Черная речка”, пожилой мужчина решил сделать радикальное замечание.
О происшествии в петербургской подземке сообщили очевидцы события в социальной сети. Пожилая пара обратила внимание на молодую пару, которая, не скрывая своих чувств, целовалась в вагоне. Тогда пенсионер решил сделать физическое замечание, сообщают очевидцы.
“После чего достал нож, пырнули левого человека, который пытался их разнять (представился полицейским), вагон весь в крови”, — пишут очевидцы.
По словам петербуржцев, пенсионер имел при себе 15-сантиметровый нож. Пострадавшая парочка вышла на станции метро “Петроградская”, куда были вызваны сотрудники скорой помощи.
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