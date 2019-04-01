Случайный попутчик в Мурино угрожал женщине в лифте “розочкой” и пытался изнасиловать

Мужчина требовал деньги и телефон. Но после ему стало этого мало, и он начал приставать к жительнице города.

Происшествие в лифте случилось 31 марта, сообщает “47news” со ссылкой на правоохранительные органы. Женщина возвращалась поздно ночью домой. Зашла в лифт, где незнакомец решил повести себя неадекватно.

Инцидент произошел около 03:00 в доме 12 корпус 2 по Петровскому бульвару. Мужчина начал угрожать 41-летней женщине “розочкой”, требовал деньги и телефон. Испуганная жертва отдала 500 рублей и пакет с одеждой, телефона у нее не было. Тогда нападавший начал к ней приставать и пытался изнасиловать.

Женщине удалось убежать, спустя два часа она обратилась в правоохранительные органы.

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