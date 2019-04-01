Банк ВТБ незаконно изменил историческое здание на Невском

Прокуратура потребовала руководителя Банка устранить все нарушения. Фото: Прокуратура Петербурга
Прокуратура потребовала руководителя Банка устранить все нарушения. Фото: Прокуратура Петербурга

Проверку дома 153 на Невском проспекте провели сотрудники прокуратуры совместно с представителями КГИОП.

В ходе проверки выяснилось, что представители банка разместили на фасаде здания 11 блоков кондиционеров, четыре камеры видеонаблюдения. На втором этаже установлено восемь кондиционеров, а также металлический козырек.

Еще две камеры видеонаблюдения были обнаружены на лицевом фасаде, а штукатурный руст, обрамляющий дверной проем, закрыт гранитной облицовкой.

Фото: Прокуратура Петербурга

Размещении дополнительного оборудования не было согласовано. Также в курс дела не ввели собственников жилья.

Прокуратура потребовала руководителя Банка устранить все нарушения и возбудила дело об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура защитила исторические казармы в Невском районе.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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