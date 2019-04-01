В Петербурге мигранты отобрали у таксиста деньги и телефон

Двое жителей среднеазиатских республик вызвали такси и в ходе поездки, угрожая водителю ножом, отобрали у него тысячу рублей и телефон Samsung A8 «Самсунг А8», после чего скрылись с места преступления.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта, около двух часов ночи у дома 3/1 по улице Кржижановского. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Долго наслаждаться колоссальной суммой краденных денег им не пришлось. В тот же день у дома № 13 на улице Латышских стрелков разбойники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники оказались 22- летними гражданами среднеазиатских республик.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК России (разбой).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ленобласти злоумышленники ограбили и избили таксиста. Двое неизвестных пассажиров, угрожая предметом, похожим на пистолет, избили 26-летнего такси и отобрали у него 2 000 рублей выручки, после чего скрылись с места преступления.