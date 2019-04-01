Украденный в Невском районе ВАЗ-2106 нашли на Коллонтай: В салоне были подростки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

После остановки украденного автомобиля для проверки водитель убежал, а в салоне остались сидеть подростки в возрасте от 14 до 22 лет.

С заявлением об угоне 31 марта обратился мужчина в возрасте. Он сообщил правоохранительным органам, что дома 13/1 на улице Антонова-Овсеенко в Невском районе Петербурга кто-то угнал его отечественный автомобиль. Об этом сегодня сообщили в ГУ ВМД по Петербургу и Ленобласти.

В это же день около 02:00 у дома 29 на улице Коллонтай сотрудниками полиции для проверки был остановлен указанный автомобиль. Водитель поспешил ретироваться, а вот пассажиры не успели. На заднем сидении сидели четверо граждан в возрасте от 14 до 22 лет.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мигранты отобрали у таксиста деньги и телефон.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
невский район происшествие
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Украденный в Невском районе ВАЗ-2106 нашли на Коллонтай: В салоне были подростки