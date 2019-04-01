Фармацевты Петербурга против продажи таблеток в простых магазинах

Депутаты Госдумы вновь предлагают разработать список лекарств, которые можно будет продавать в магазинах. Петербургские фармацевты и продавцы против этого.

29 марта стало известно, что разработано техническое задание подгруппы межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения. Это предложение вошло в перечень других инициатив депутатов относительно регулирования фармотрасли. Речь идет о продаже безрецептурных лекарств, таких как аспирин, цитрамон, анальгин, активированный уголь в простых магазинах. Уже разработано техническое задание – Правительству рекомендовано создать список медикаментов, которые можно будет продавать в магазинах и подумать, как их можно будет размещать внутри торговой точки.

Ранее такой законопроект был представлен в 2017 году, но вызвал много недовольства со стороны фармацевтических компаний. Это объяснялось тем, что аптеки могут разориться из-за того, что у них перестанут покупать недорогие лекарства. Ведь именно за счет таких продаж аптеки и «выживают».

Представительница общественной организации «Фармацевтическая ассоциация Санкт-Петербурга и Северо-Запада», пожелавшая остаться неизвестной, категорически против того, чтобы лекарства продавали в обычных аптеках. Она обосновывает это тем, что каждый должен заниматься своим делом и незачем путать «селедку с лекарствами». «Продажей медикаментов обязан заниматься фармацевт, продажей продуктов – продавец. Люди, которые ничего не понимают в лекарствах, не могут посоветовать нужный медикамент человеку, а так не должно быть. Необходима четкая градация образования, иначе зачем обучать пять лет человека на фармацевта, если лекарствами потом сможет торговать каждый продавец», — считают в «Фармацевтической ассоциация Санкт-Петербурга и Северо-Запада».

Петербуржцы, по словам представительницы организации, интеллигентные люди и, если им будет нужно, они сходят за таблетками в аптеку. Поэтому продажа безрецептурных лекарств не облегчит жизнь жителям Северной столицы.

Представительница универсама «Народная 7Я семьЯ» ООО «ТД Интерторг», также пожелавшая остаться неизвестной, согласна и считает, что продажа лекарств в простых магазинах никак не упростит жизнь петербуржцам. Также она замечает, что магазины не смогут обеспечить правильные условия хранения лекарств.

Напомним, в 2018 году вопрос о создании законопроекта о продаже безрецептурных лекарств в магазинах был снят с обсуждения, сообщалось в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Пока неизвестно, будет ли принят такой закон в будущем – пока есть лишь предложение, которое вошло в перечень других инициатив депутатов относительно регулирования фармотрасли.