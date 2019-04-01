Петербуржцы помогут составить программы развития районов

В Петербурге начинается работа над программой развития районов. Уже скоро жители города смогут направлять свои идеи по улучшению города в МФЦ или оставлять заявки на сайте администрации

Из собственных источников Gazeta.SPb стало известно, что сегодня, 1 апреля, в «малом правительстве» Петербурга начинается обсуждение темы «Родной район». Предварительно сообщается, что будет проводиться опрос жителей, по итогам которого сформируют программы районов Петербурга.

Итоги заседания «малого правительства» пока не известны. Не исключено, что вопрос разработки программ районов Петербурга по идеям граждан обсудят завтра, во вторник, – на официальном заседании правительства.

Развитие районов города не так давно, 25 марта, обсуждалось в программе «Губернаторский эфир» на «Радио России». Тогда врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что в ближайшее время (в какое именно — не уточнялось) в МФЦ начнется сбор предложений по улучшению районов города. То есть центры будут оборудованы специальными стойками, где горожане будут оставлять свои анкеты с предложениями. Заполнять анкеты при необходимости помогут подготовленные специалисты. Также можно будет подать заявку через интернет — на сайте городской администрации.

«Все ваши предложения будут обработаны, и летом на их основе составим проекты программ развития каждого района», – рассказал в эфире 25 марта врио губернатора Беглов и отметил, что будет продолжать объезжать районы Петербурга.

Официальные заседания правительства Санкт-Петербурга обычно проходят во вторник, а неофициальные заседания, так называемого «малого правительства» — утром в понедельник. Ранее депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский отмечал, что закон Северной столицы не предусматривает никакого«малого правительства». Но в то же время большая часть вопросов обсуждается именно там — в закрытом режиме, без прессы, без депутатов.

Из последних итогов заседания «малого правительства» в Петербурге – сообщение председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко о том, что средняя зарплата в Петербурге составила 61 тыс. рублей. Также в начале марта на заседании «малого правительства» врио губернатора Петербурга Александр Беглов потребовал разработать проект социальной карты для петербуржцев, чтобы запустить её уже к маю.