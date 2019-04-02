Скончался актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург»

Российский актер Александр Васильев скончался в воскресенье, 31 марта, в Санкт-Петербурге после продолжительной тяжелой болезни в возрасте 60 лет. Зритель хорошо помнит артиста по ролям в таких известных и популярных сериалах, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Особенности национальной охоты».

По предварительной информации, прощание с Васильевым состоится в эту среду, 3 апреля, в павильоне “Ленфильма”.

Александр Васильев родился 15 октября 1958 года. За свою карьеру успел сыграть 30 ролей в лентах отечественного кинематографа.

С 1977 года артист работал в петербургском Академическом театре комедии имени Н.П. Акимова.

В 2009 году Александр Васильев получил звание «Заслуженный артист России».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге на 79 году жизни умер актер из сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».