В Выборгском районе угнали дорогостоящий BMW

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел у дома 8-1 по ул. Жени Егоровой в понедельник, 1 апреля. 37-летний мужчина обнаружил отсутствие своей дорогостоящей иномарки BMW (БМВ) и сразу же обратился в правоохранительные органы. Ущерб составил боле одного миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (кража).

Полиция приняла меры к розыску транспортного средства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Васильевском острове у сибиряка угнали арендованный «Лексус» стоимостью 9 млн рублей. Машина 2017 года выпуска была припаркована у дома 87 по Среднему проспекту Васильевского острова на охраняемой стоянке. Мужчина также рассказал, что управляет легковушкой по договору финансовой аренды. Ущерб от угона иномарки заявитель оценил в 9 млн рублей.