Весенний месячник по благоустройству: труднее всего убирать окурки

Вчера на улицах Петербурга стартовала весенняя «генеральная уборка», которая продлится до мая. Эксперт рассказала, какие трудности есть сейчас в этой сфере и отметила, что за месяц вполне реально очистить город полностью.

Вчера, 1 апреля, стартовал весенний месячник по благоустройству в Санкт-Петербурге, который продлится до 30 апреля. Об этом рассказал городской комитет по благоустройству. Весенняя «генеральная уборка» будет проходить во всех районах города. Так, врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства отметил, что нужно отмыть весь город, а не только его центр

На улицы города уже вышли тысячи дворников. О том, какие проблемы уборки сейчас особенно распространены рассказала Gazeta.SPb председатель Жилищного кооператива №57 (ЖК-57) Холодова Марина.

Жители Петербурга сейчас больше жалуются на пыль и грязь на улицах. Холодова Марина рассказала, что больше всего времени и сил отнимает не это, а уборка окурков – их действительно очень много, по сравнению с другим мусором. Также трудно сейчас убирать остатки снега, который стал серым и твердым. А сухую траву, например, убрали еще в рамках осеннего месячника.

Есть и ещё одна проблема. Зачастую, рассказывает Марина Холодова, дворники, которых нанимают на работу – это гастарбайтеры. Председатель ЖК-57 предполагает, что некое нежелание работать и непослушание заложено в их культуре. Она рассказывает, что они убираются крайне некачественно и за четыре часа смены работают далеко не все это время, а по большей части сидят и разговаривают. Чтобы решить эту проблему, считает Марина Холодова, нужен четкий контроль.

Также председатель отмечает, несмотря на обильные осадки, в этом году убираться не стало сложнее. Этой весной мусора столько же, сколько было прошлой. Единственное – зимой при уборке снега порой не хватало техники.

Месячник благоустройства будет идти до конца апреля. И Марина Холодова считает, что за эти дни очистить весь Петербург, конечно, реально. Для этого нужно лишь, говорит она, убираться регулярно, без перерывов, каждый день.

Отметим, что в рамках весеннего месячника-2018 ежедневно в пределах каждого из районов Петербурга убирали 21 тыс. кв. метров территории и почти столько же газонов. Эта площадь примерно равно размеру Дворцовой площади. Отчет по всем месячникам размещен на сайте администрации Санкт-Петербурга.