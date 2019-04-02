Грабежи и разбои привели петербуржца на скамью подсудимых

В Приморском районе Петербурга мужчина пойдёт под суд за совершение шести преступлений по факту грабежа с применением насилия, а также трех преступлений по факту разбоя с применением оружия.

Согласно материалам дела, с декабря 2018 года по февраль 2019 года обвиняемый неоднократно совершал грабежи на территории Приморского района. Кроме того, он совершал разбойные нападения на одиноких женщин в вечернее время.

Злоумышленник присваивал себе их имущество, применяя физическую силу и различные предметы в качестве оружия, сообщили в городской прокуратуре.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Ему избрана мера наказания в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Ленобласти разбойники избили женщину и убежали с мешком денег и ценностей.

Сперва злоумышленники избили, а потом связали хозяйку дома и её сожителя. Им потребовалась помощь медиков.