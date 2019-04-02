Бывший налоговый инспектор отправлена в колонию за взятку

Женщина получила за 1,5 года около 4 млн рублей. Фото: pixabay.com

Женщина получила за 1,5 года около 4 млн рублей. Фото: pixabay.com

Ее соучастника продолжают судить — но он заключил сделку со следствием.

В Санкт-Петербурге суд признал виновной в мошенничестве бывшего замначальника МИ ФНС по Санкт-Петербургу, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ 2 апреля. Ее отправляют в колонию общего режима на 3 года.

По данным следствия, женщина и ее коллега, замначальника отдела, обманом добились от предпринимателя взятки, угрожая привлечением к ответственности за налоговое преступление, которого бизнесмен не совершал. С марта 2016 по сентябрь 2017 подсудимая получила около 4 млн рублей, передают в СК Санкт-Петербурга.

Ее соучастник получил свыше 4,5 млн рублей, но заключил со следствием следку о сотрудничестве. Сейчас рассмотрение его дела в суде продолжается, передают в СК Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что по данным генпрокуратуры, коррупция в Санкт-Петербурге за год выросла на 10%.