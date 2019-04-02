ООО «Вераль» оштрафована за продажу алкоголя без ККТ

Организация не применяла кассовый аппарат во время предпринимательской деятельности Фото: pixabay

Организация не применяла кассовый аппарат во время предпринимательской деятельности Фото: pixabay

В Василеостровском районе Петербурга руководство ООО «Вераль» выплатит штраф за неприменение контрольно-кассовой техники при розничной продаже алкогольной продукции.

Согласно материалам проверки, прокуратура установила, что вышеуказанная организация осуществляла продажу алкоголя в магазине «Продукты», не используя контрольно-кассовую технику.

На ООО «Вераль» и её генерального директора были заведены административные дела за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции, сообщили в городской прокуратуре.

Суд Петербурга привлёк руководство организации к административной ответственности. Ему надлежит выплатить штрафы в размере 50 и 20 тысяч рублей. Отмечается, что изъятый алкоголь будет конфискован.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что ООО «Чистота» устранит нарушения трудового закона и закона о мигрантах.В

Калининском районе Петербурга прокуратура возбудила 10 административных дел по факту неправомерного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан.