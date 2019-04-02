На Светлановском снесли павильон с шавермой и магазинами

Торговцев попросили уйти добровольно - они этого не сделали. Фото: ККИ

Торговцев попросили уйти добровольно - они этого не сделали. Фото: ККИ

Компанию “Норд”, которой принадлежит участок, оштрафовали на 50 тысяч рублей.

На Светлановском снесли незаконный торговый павильон, сообщили Gazeta.SPb в комитете контроля за имуществом 2 апреля. Инспекторы выяснили, что предприниматели заняли участок площадью в 80 м2 без какого-либо разрешения.

Как сообщили в комитете, участок принадлежит компании “Норд”. Оказалось, что с “Нордом” до этого заключали договор аренды этой земли, но в декабре его расторгли. Занявшим участок направили требование освободить территорию, но этого никто не сделал, сообщили в ККИ Санкт-Петербурга.

Компанию “Норд” Санкт-Петербурга, за то что не следит за своими территориями, оштрафовали на 50 тысяч рублей — тем более, что раньше ее уже привлекали к ответственности по таким случаям.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ККИ очистили 28 участков в Санкт-Петербурге с незаконными лавочками.