За неделю уличных торговцев убрали с 28 участков Петербурга

Хотя основное внимание власти уделили историческому центру, торговлю пресекали и у станций метро.

В Санкт-Петербурге за неделю ликвидировали торговых точек на 28 участках города, сообщили Gazeta.SPb в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 1 апреля. Рейд провели, изучив обращения граждан Санкт-Петербурга.

Так, в Арке Главного штаба убрали тележку с едой и стойку с сувенирами. С Садовой погнали продавцов очков, у Чернышевской закрыли пять столов с одеждой и едой. У Купчино вагончик с продуктами питания закрыли, убрали тумбу по продаже сим-карт. У Бухарестской нашли шесть стоек с товарами и торговую палатку. Сотрудники комитета особенно внимательно следят за ситуацией в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщили в ККИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в комитете по благоустройству рассказали, когда почистят улицы Санкт-Петербурга.