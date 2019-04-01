В комитете по благоустройству рассказали, когда помоют улицы

Часть дорог и площадей в Петербурге уже отмыли от грязи - включая Дворцовую. Фото: gov.spb.ru
Часть дорог и площадей в Петербурге уже отмыли от грязи - включая Дворцовую. Фото: gov.spb.ru

Дорожным службам предстоит очистить 2,5 тысячи дорог — работу пока можно вести только днем.

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга составили график уборки улиц в каждом районе города на 30 дней вперед. Сегодня в понедельник 1 апреля в Петербурге начался месячник и городские службы принялись приводить облик города в порядок.

Работы планируют вести в дневные часы — ночью в Санкт-Петербурге все еще можно ждать морозы, поэтому работать с водой сложно — асфальт станет скользким. Мойку начали 15 марта и сейчас в порядок привели уже целый ряд улиц: Суроворовский пр, Ленинский, Дворцовую, Островского и Комсомольскую площади, Приморский пр. и прочие.

К началу майских праздников Санкт-Петербурге дорожные службы должны отмыть свыше 2,5 тысяч дорог Петербурга. Как сообщили в комитете по благоустройству, каждую нужно вымыть 5-7 раз, пропылесосить и подмести.

С полным графиком уборки улиц в каждом районе Петербурга можно ознакомиться на сайте комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что экологические службы отчитались о работе за неделю.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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