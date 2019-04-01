На парковке во Фрунзенском районе Петербурга разлили бензин

Территорию разлития нефтесодержащих продуктов обработали сорбентом. Фото: pixabay.com
Территорию разлития нефтесодержащих продуктов обработали сорбентом. Фото: pixabay.com

Кузьминку и участок на улице Седова продолжают чистить от загрязнений.

Экологические службы Санкт-Петербурга отчитались о работе за прошедшую неделю с 25 по 31 марта, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию 1 апреля. Специалисты “Экостроя” вывезли на утилизацию 4 тонны нефтесодержащих отходов и 1,5 тысячи тонн ртутьсодержащих отходов после обращений граждан.

На автопарковке во Фрунзенском районе Петербурга разлили бензин — территорию пришлось обрабатывать сорбентом. Специалисты продолжают чистить Кузьминку от загрязнения нефтепродуктами — вывезли 4 тонны отходов. На Седова разлилась ртуть — утилизировали 1,5 тонны отходов вместе со снятым асфальтом. Источник так и не определили, сообщили в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Справедливая Россия” хочет снизить налоги для машин на газу.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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