Для владельцев машин на газе хотят снизить налоги

Надежда Тихонова из “Справедливой России” надеется сохранить льготы и для юрлиц.
В Заксобрании Санкт-Петербурга предложат наполовину снизить транспортный налог для водителей машин на газомоторном топливе, сообщили представители партии “Справедливая России” 1 апреля, которая является автором инициативы. Автомобили, работающие на газе, а не на бензине, меньше загрязняют окружающую среду, так что законопроект призван поддержать пользователей таких машин.
Кроме этого Надежда Тихонова, автор инициативы, предлагает продлить действие льготы для компаний Санкт-Петербурга, работники которых используют такие машины, если их средняя зарплата выше минимальной в 3 раза. Такие юрлица предлагают освободить от транспортного налога полностью до 2023 года.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что власти Ленобласти готовят проекты решений транспортной ситуации в Кудрово.