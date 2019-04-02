Беглов: новый совет по планированию позволит экспертам продуктивно общаться

Сегодня, 2 апреля, состоялось первое заседание Совета по стратегическому развитию и проектам при Губернаторе Санкт-Петербурга. В него вошло около 60 человек – не только представителей администрации города, но и сторонних эксперты. Они представляют разные сферы – от здравоохранения до бизнеса.

Заседание открыл вице-губернатор Петербурга Виктор Княгинин. Он рассказал, что стратегия развития Северной столицы продумана до 2034 года, но «жизнь вносит коррективы в её реализацию». Именно для того, чтобы это изменить и создан Совета по стратегическому развитию и проектам. Главная функция Совета – это экспертная поддержка решений властей, рассказал Княгинин. При Совете в скором будут созданы проектные комитеты. В них войдут эксперты из разных сфер петербургской жизни.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе заседания прежде всего заявил: «Мы строим новую политику власти и жителей» и пояснил, что она подразумевает открытые отношения, коммуникацию. А стратегия развития города строится не в закрытом режиме, а в диалоге с горожанами.

Беглов отметил сферу здравоохранения и заявил: необходимо, чтобы до конца года очереди в детских поликлиниках были ликвидированы. Сейчас, отметил врио губернатора, уже 65 поликлиник перешли на новую систему работы, которая это предусматривает.

Кроме того Беглов особенно отметил, что необходимо сделать город «умным», потому что последнее время он живет «по инерции». Также, заявил градоначальник, нужно давать шанс молодежи, в частности, попасть во власть. «У них есть желание, активность, дерзость», – сказал Беглов.

Вопросы, которые задел врио губернатора, на заседании раскрыли в своих отчетах четыре вице-губернатора Петербурга и рассказали, какие проекты намерены воплотить в жизнь в этом году и в ближайшие годы.

После первого заседания Совета Александр Беглов поделился своими эмоциями с журналистами, в том числе и с корреспондентом GazetaSPb: «Самое главное, что эта площадка даёт возможность познакомиться людям, потому что каждый живет в своей сфере. Кто-то в здравоохранении, кто-то в образовании.. Как бы все друг друга знают, но редко встречаются и, конечно, не обсуждают какие-то глобальные городские проблемы».

То, что касается развития нашего города, должно обсуждаться именно коллективно, рассказал Беглов. Например, уже есть такие проекты как «Твой Район», «Твой бюджет». Собирается огромное количество разных предложений по абсолютно разным направлениям. Беглов отмечает, что их, конечно, должны оценивать люди, которые владеют теми или иными компетенциями. В новом Совете это как раз и будет осуществляться.

«Очень важно, что эксперты собрались, получили площадку для знакомства и поделились своими знаниями, впечатлениями и восприятием», — считает градоначальник и отмечает, что правительству города важно услышать их мнение.