В Петербурге до конца 2019 года откроется 14 офисов врачей общей практики

В Петербурге продолжается создание благоприятных медицинских условий. Из ближайших задумок — открыть офисы врачей общей практики и дальше создавать бережливые поликлиники, которых сейчас уже 65.

Об этом говорили на заседании нового органа при Губернаторе Санкт-Петербурга – Совета по стратегическому развитию и проектам. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о реализации проекта «Бережливая поликлиника», а вице-губернатор Петербурга Анна Митянина также прояснила ситуацию с открытием офисов врачей общей практики.

Так, отметила Анна Митянина, «Бережливая поликлиника» – это не об экономии денег, а о снижении «затрат» нервов и времени пациентов на получение медицинской помощи. Поэтому нужно продолжить создавать новую модель медицинской организации в поликлиниках. Именно в поликлиники, как первичные медучреждения, рассказала вице-губернатор, поступает до 50 млн обращений горожан в год – для прохождения диспансеризации или вакцинации.

Новая модель – это и есть «Бережливая поликлиника». По словам Митяниной, она не должна пугать, а в регистратуре не должно быть недружелюбно настроенных работников. Как в этом плане отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, регистратура должна быть «открытой», то есть действительно с дружелюбным персоналом и даже с игрушками для детей. Кроме того Беглов рассказал, что планируется с рождения выдавать детям электронные карты и заверил, что власти будут этим заниматься. Сейчас, отметил глава города, уже 65 детских поликлиник перешли на подобную систему.

Ещё одно направление медицинского развития Петербурга – это создание офисов врачей общей практики, заявила Анна Митянина. «Врачи должны быть в шаговой доступности», – отметила вице-губернатор и объяснила, что новые кабинеты компенсируют дисбаланс в жилищной застройке, когда медучреждения расположены далеко от домов. Уже до конца 2019 года, сказала Митянина, в 18 районах города появится 14 офисов врачей общей практики. Кроме того при них будут работать стоматологические кабинеты и женские консультации, рассказала вице-губернатор.

Чтобы офисы врачей общей практики открылись, по мнению Митяниной, сначала нужно выкупить помещения, затем оформить документы — и уже в этом году начнутся первые приемы пациентов.

Ранее на заседании «малого правительства» врио губернатора Петербурга Александр Беглов сказал, что до конца 2019 года все детские поликлиники должны стать бережливыми. То есть с электронной записью к врачу, оптимизированным забором анализов, «открытой регистратурой» и инфоматами, которые разделяют записанных на прием и тех, кто пришел впервые. Также Беглов поручил перевести на новую систему все взрослые поликлиники — к 2024 году.