Дрозденко обещал наградить самые активные районы во время субботника

Убирать Ленинградскую область местные жители будут, начиная с 15 апреля. Губернатор региона решил замотивировать людей деньгами.

Александр Дрозденко начал созывать всех на субботники заранее – со второго апреля. Глава Ленинградской области отметил, что необходимо привести в порядок набережные, парки, скверы и достопримечательности. Дрозденко рассказал, что уборка – это не только возможность сделать любимый район чище, но и шанс подзаработать.

Так, район, в котором примут участие самые креативные и инициативные ленинградцы, получит из казны пять миллионов рублей. Тому, который займет второе место, выделят три миллиона, а за «бронзу» — дадут один миллион рублей. На какие цели можно будет потратить эти средства – не уточняется.

Последний субботник состоится 18 мая в рамках «Чистой игры». Добровольцам предложат убраться в лесу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бондаренко высказался о принудительных субботниках: «Есть такое слово – надо».