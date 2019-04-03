Неизвестные обстреляли протестующих в Венесуэле с воздуха (видео)

В Венесуэле 2 апреля во время акции протеста неизвестные начали стрелять с борта вертолета по митингующим гражданам.Об этом сообщил телеканал VPI.

На видеозаписи с места происшествия, размещённой в Twitter телеканала, видно, как с пролетающего над городом вертолёта открыли огонь по участникам организованной акции. Люди в панике пытаются скрыться от воздушного судна.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Отмечается, что граждане Венесуэлы устраивают акции с конца марта в знак протеста в связи с отсутствием электро- и водоснабжения. Всего в ходе протестных мероприятий было задержано порядка 50 человек. В некоторых случаях дело доходит до стычек с полицией.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что на Купчинской из «травмата» обстреляли мужчину.