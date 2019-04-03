В поместье Трампа пыталась проникнуть китаянка с вирусом

У женщины изъяли два паспорта КНР, четыре мобильника, ноутбук и флешку с вирусным ПО Фото: pixabay

У женщины изъяли два паспорта КНР, четыре мобильника, ноутбук и флешку с вирусным ПО Фото: pixabay

Гражданка КНР с несколькими телефонами и флеш-картой, содержащей вредоносное ПО, пробралась на территорию резиденции американского президента Дональда Трампа во Флориде.

Как сообщают Известия, инцидент произошёл в особняке Мар-а-Лаго в прошедшие выходные.

Отмечается, что проворной китаянке по имени Юцьзин Чжан удалось убедить охранников в том, что она является участником закрытого клуба Мар-а-Лаго и просто хочет воспользоваться бассейном. По стечению обстоятельств ее фамилия совпала с именем одного из членов клуба и ее впустили.

В поместье Трампа женщина сообщила, что приехала якобы с целью принять участие в мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. Охраннику она предъявила приглашение, оформленное на китайском языке. Гражданку задержали, так как подобных мероприятий в планах не значилось.

В ходе допроса выяснилось, что знакомый Чжан предложил ей обсудить экономические отношения с Китаем с кем-нибудь из членов семьи президента США. При этом у китаянки изъяли два китайских паспорта, четыре мобильника, ноутбук и флешку с вирусным ПО. Ей предъявили обвинения в даче ложных показаний и проникновении на закрытую территорию.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что дачника осудили на 3,5 года за убийство грабителя, который пытался проникнуть на его участок.