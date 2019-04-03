Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира

Сингапурская Singapore Airlines заняла первое место в списке лучших авиакомпаний в мире. Рейтинг, основанный на оценках пользователей, был составлен агрегатором TripAdvisor за текущий год.

На второй и третьей строчке разместились катарская Qatar Airways и тайваньская EVA Air соответственно. В топ-5 также вошли Emirates в ОАЭ и японская Japan Airlines.

В 10-ке лучших оказались: американская Southwest Airlines, бразильская Azul, новозеландская Air New Zealand, британский лоукостер Jet2.com и японская компания All Nippon Airways (ANA).

Кроме того, отдельно отметили авиакомпании Emirates за лучший салон первого класса и Qatar Airways — за лучший салон бизнес класса. Лучшими в сегменте «премиум-эконом» и «эконом» классы были названы Air New Zealand и Singapore Airlines.

Лучшей российской авиакомпанией стала дочка «Аэрофлота» «Россия».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что авиакомпания «Россия» стала лидером по трансферным перевозкам пассажиров аэропорта Санкт-Петербурга.