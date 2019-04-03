В Петербурге судят ОПГ, укравшую более 67 миллионов рублей

Банда из семи человек занималась хищении товара у десятков поставщиков из разных регионов России.

По данным следствия, с сентября 2012 года по ноябрь 2016 года 60-летний мужчина организовал на территории Петербурга преступную группу, которую вошли его сын и шестеро генеральных директоров различных компаний.

Мошенники заключали договоры поставок продуктов с поставщиками из Белоруссии, Пермского края и Курской области. Используя прописанный в соглашениях пункт об отсрочке платежа, злоумышленники незамедлительно сбывали полученный товар в оптовые продуктовые сети по ценам ниже закупочных. Оплата поставщикам оттягивалась, либо вообще не производилась.

Доход от проданных товаров распределялся между участниками ОПГ. За всю свою недолгую «карьеру» мошенники заработали более 67 миллионов рублей. Вина обвиняемых полностью доказана, а дело направлено в Московский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

В отношении пятерых участников преступной группы избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, двум оставшимся — заключение под стражу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мошенники обманули отца больной девочки на 5 млн рублей.