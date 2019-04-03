Эксперт: «Гостиничный сбор для Петербурга станет полной катастрофой»

Поправки в Налоговый кодекс с включением в него пяти новых платежей — пока только проект. Но общественность уже беспокоится, а эксперты считают, что один из сборов — гостиничный — поразит Северную столицу сильнее всего.

Минфин РФ предложил ввести с 2023 года в Санкт-Петербурге, Москве и Севастополе гостиничный сбор. Он будет заменять собой курортный сбор, который с 2018 по 2022 годы пилотно действует в четырех субъектах России – Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Крыму. Проект поправок в Налоговый кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме гостиничного сбора Минфин планирует установить ещё четыре платежа: экологический налог, утилизационный сбор, налог на операторов сети связи общего пользования и сбор за пользование автодорогами федерального значения.

Пока предполагается, что курортный сбор не будет превышать 100 рублей с человека в сутки. Плательщиками, согласно проекту поправок, становятся организации и физические лица, которые предоставляют услуги по временному размещению и обеспечению временного проживания (гостиницы, санатории и курортные объекты).

Эксперты высказываются по-разному о введении гостиничного сбора. Кто-то считает, что инициатива положительна – если деньги от сбора пойдут на улучшение инфраструктуры. Кто-то говорит, что сбор сильно ударит по «карману» туриста.

По мнению директора по продажам гостиницы «Охтинской» Дарьи Михайловой, гостиничный сбор для Петербурга станет «полной катастрофой», особенно если его введут на постоянной основе. «В Санкт-Петербурге ярко выраженная сезонность и, если летом, такой сбор ввести еще можно, то зимой – никак», – поясняет Дарья Михайлова. К тому же сама сумма сбора, около 100 рублей в сутки, очень велика – туристов в городе станет гораздо меньше, замечает эксперт.

Даже если направлять деньги от сборов в регион, а не в федеральный бюджет, это не улучшит ситуацию. По мнению эксперта, лучше брать налоги уже из тех сфер, где их платят, а не создавать новые.

Отметим, за 2018 год благодаря курортному сбору с Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края удалось собрать около 330 млн рублей, рассказал ранее министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Эти деньги, по его словам, остались в местных бюджетах и пошли на благоустройство.

Ежегодно Петербург посещает порядка 5-6 млн туристов. Рекорд пришелся на 2018 год, когда проходил Чемпионат мира по футболу. Тогда в Петербург приехало свыше 7,5 млн человек.