Назван минимальный доход российских семей, необходимый для жизни

79,5% российских семей не всегда могут приобрести необходимый минимум товаров Фото: Pixabay

79,5% российских семей не всегда могут приобрести необходимый минимум товаров Фото: Pixabay

В среднем для удовлетворения основных потребностей российской семье нужно около 58,5 тысячи рублей. Такие цифры приводит Росстат.

Как сообщает РИА Новости, данные получены в результате опроса жителей разных регионов, разного возраста и достатка.

Отмечается, что минимальный доход, требующийся многодетной семье, составляет 82 тыc. рублей в месяц. Молодые семьи живут в среднем на 68-69 тыс. рублей, а неполные (один родитель) — на 62,5 тыс. рублей. Семьям пенсионеров необходимо около 38 тыс. рублей.

Около 79,5% российских семей периодически не могут обеспечить себе необходимый минимум товаров. Более 53% — оказываются материально уязвимыми перед неожиданными тратами (срочный ремонт или медицинские услуги).

Порядка 49,1% семей не обладают достаточными ресурсами, чтобы обеспечить себе недельный отдых вне дома раз в год. Более трети не могут позволить себе покупку двух пар сезонной обуви каждому члену семьи. Около четверти не может позвать гостей на семейное торжество. Есть фрукты в любое время года не может 21,1% опрошенных. Опрос проводился в сентябре минувшего года во всех регионах России. В нём приняло участие около 60 тысяч семей.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Росстат решил по-новому рассчитывать реальные доходы россиян.