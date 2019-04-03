В Парголово мужчина вырастил в теплице 31 куст конопли

Также было изъято более 40 граммов готового наркотика Фото: Pixabay
Также было изъято более 40 граммов готового наркотика Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга 40-летний мужчина обвиняется по уголовному делу за незаконное изготовление и хранение наркотических средств. Злоумышленник выращивал в доме коноплю.

Согласно материалам дела, обвиняемый оборудовал в комнате частного дома в Парголово теплицу, где выращивал 31 куст наркосодержащего растения конопли, что запрещено на территории РФ.

Во время осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов также изъяли более 40 граммов высушенного и измельченного, готового к употреблению наркотика, изготовленного из прошлого «урожая».

Уголовное дело направлено суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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