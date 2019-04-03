Хищение жилья больной женщины обернулось для петербуржца лишением свободы

Мужчина обманом получил права на квартиру, а затем продал её Фото: Pixabay

Мужчина обманом получил права на квартиру, а затем продал её Фото: Pixabay

Суд Петербурга признал Андрея Попова виновным по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он на три года лишится свободы.

Согласно материалам дела, подсудимый в корыстных целях воспользовался беспомощностью женщины, признанной недееспособной и находящейся на длительном лечении в СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1им. П.П. Кащенко».

Злоумышленник вступил в сговор с неустановленной женщиной, действовавшей от лица потерпевшей, и, таким образом, подписал договор-купли продажи квартиры в Петергофе, сообщили в городской прокуратуре.

После прохождения регистрации в Росреестре Попов смог оформить квартиру на своё имя. При заключении данного договора подсудимый использовал чужой паспорт — вклеил в него своё фото, чтобы «замести следы».

Получив право на собственность, злоумышленник продал жилье за 2,2 млн рублей.

Однако воспользоваться нечестно заработанными деньгами Попов не успел — его разоблачили правоохранители.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

В судебном порядке будет рассмотрен иск в защиту интересов потерпевшей о компенсации материального вреда в размере 3,8 млн рублей, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением древесины.