Любителей бросать машины остановит штраф в 10 тыс. рублей

Власти Петербурга предложили ужесточить наказание владельцам автохлама в зимний период. Эксперт рассказал, что штраф даже в 10 тыс. рублей сможет остановить любителей бросать свои машины.

Сегодня, 3 апреля, Законодательное Собрание Петербурга в первом чтении приняло законопроект об ужесточении наказания для владельцев «подснежников». Речь идёт о разукомплектованных автомобилях, у которых нет одной или нескольких деталей – колеса, двери, капота фары, и которые долгое время стоят без движения.

Теперь такую разукомплектованную машину хозяин будет обязан убрать в течение семи суток, а не пятнадцати. Норма, если закон будет принят, станет действовать в период с 16 октября по 15 апреля. То есть летом хозяин после получения извещения будет привлекаться к ответственности по-прежнему через 15 дней. Сейчас, если гражданин вовремя не вывозит автомобиль на спецплощадку, он наказывается штрафом от 3 до 5 тыс. рублей или предупреждением. Должностные лица наказываются штрафом – от 30 до 50 тыс. рублей, а юридические – от 150 до 300 тыс. рублей.

Адвокат по административным делам Егоров Сергей рассказал Gazeta.SPb о том, что сейчас вопрос с брошенными автомобилями не проработан – им попросту не занимаются. Некоторые автомобили стоят во дворах годами и их никто не трогает. По мнению юриста, чаще всего автомобили бросают после ДТП или из-за того, что вывозить старую машину на спецплощадку владельцу хлопотно. Однако, если сейчас штраф для нарушителя 5000 рублей, то даже 10 тыс. рублей, по мнению Сергея Егорова, сможет сократить количество «подснежников».

Проблема ещё в том, поясняет адвокат, что часто разукомплектованные автомобили увозят на штраф-стоянки, если хозяин так и не откликнулся. Это создает неудобства — за место на штраф-стоянке хозяину авто начисляются огромные суммы. Поэтому чаще всего владелец не забирает машину, а позволяет утилизировать её как металлолом.

Для того, чтобы «подснежников» стало меньше, говорит Сергей Егоров, нужно хотя бы реально начать с этим бороться. В первую очередь, если брошенный автомобиль стал заметен, нужно поместить на него уведомление. Если он стоит во дворах – хозяину должно даваться два месяца, чтобы убрать транспорт. Если на проезжей части – месяц. Если зима и машина мешает уборке снега – достаточно и 15 дней. Ключевое при этом, замечает юрист, чтобы машины сразу вывозили, а не просто перемещали в соседние дворы, как это обычно происходит. Если владелец так и не объявился, то штрафовать его на 10 тыс. рублей. Если владелец не нашелся и вовсе — машину утилизировать.

По статистике городской администрации, за 2018 год в Петербурге переместили около 800 разукомплектованных автомобилей – это только на объектах благоустройства. Надо полагать, что на деле «подснежников» куда больше. По некоторым данным, в 2018 году в городе были десятки тысяч брошенных автомобилей. В УГИБДД Gazeta.SPb затруднились назвать точное число разукомплектованных машин. По данным же УГИБДД за 2011 год было вывезено 289 таких авто, за 2012 – 2832. И только за два первых месяца 2013 года – 467. Отсюда можно сделать вывод, что брошенных машин в Петербурге становится больше