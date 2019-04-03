Нурмагомедов назвал Макгрегора насильником и лицемером

Российский боец отреагировал на слова ирландца, который позволил себе назвать жену Нурмагомедова «полотенцем».

Конфликт произошел в социальной сети. Сначала Конор Макгрегор написал в своем Twitter-аккаунте, что считает супругу победившего его бойца Хабиба Нурмагомедова «полотенцем», а спустя какое-то время удалил пост. Несмотря на это, россиянин все-таки ответил ирландцу. Нурмагомедов назвал Макгрегора насильником и лицемером, «который не несет ответственности за свои действия». Боец отметил, что все это не сойдет с рук Макгрегору, которого обязательно «настигнет кара».

Напоминаем, что ирландца обвинили в насильственных действиях по отношению к одной из женщин, которая пожелала остаться анонимом. Сейчас суд разбирается в обстоятельствах дела.

Не раз Макгрегор позволял себе оскорблять Нурмагомедова, на этот раз его слова задели не только бойца, но, как считает менеджер россиянина, всех мусульманских женщин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СМИ сообщили, что Макгрегора обвиняют в домогательствах.