Бизнесмены Петербурга приобрели офис на Лиговском за 108 млн рублей

На следующих торгах, которые пройдут 10 и 17 апреля, будет выставлен участок под жилую многоквартирную застройку в Невском районе. Фото: https://www.evolvefamilylaw.co.uk

На следующих торгах, которые пройдут 10 и 17 апреля, будет выставлен участок под жилую многоквартирную застройку в Невском районе. Фото: https://www.evolvefamilylaw.co.uk

На торги также были выставлены еще два торговых помещения — на улице Константина Заслонова и проспекте Обуховской обороны.

Три торговых помещения для бизнеса были выставлены на торги Фондом имущества. Борьба проходила за три точки в Петербурге — офис на Лиговском проспекте, улице Константина Заслонова и проспекте Обуховской обороны. Об этом сообщает “Петербургский дневник”.

За небольшую площадь, всего 46 квадратных метров, на углу Лиговского проспекта и улицы Константина Заслонова, бизнесмены готовы были заплатить крупную сумму.

Всего за “место под солнцем” боролись 33 кандидата. В ходе борьбы стоимость месячной арендной ставки увеличилась в 12 раз и составила 16 тысяч рублей за квадратный метр.

Помимо этого, на торги были выставлены объект площадью 94,8 квадратных метра на проспекте Обуховской Обороны и помещение площадью 121,9 квадратных метра в доходном доме на улице Константина Заслонова.

Казна в результате торгов пополнилась на 108 миллионов рублей. На следующих торгах, которые пройдут 10 и 17 апреля, будет выставлен участок под жилую многоквартирную застройку в Невском районе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Фонд имущества продал аварийное здание на Гороховой улице за 181 млн рублей.