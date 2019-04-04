В Петербурге задержали мошенника в международном розыске

Гражданина одной из среднеазиатских республик сотрудники правоохранительных органов задержали в среду, 3 апреля, у дома 15 по улице Красного Текстильщика. Мужчина находится в межгосударственном розыске и обвиняется в мошенничестве у себя на родине.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге задержали наркодилера, находящегося в федеральном розыске. Обвиняемый – уроженец Архангельской области 1986-го года рождения. Мужчина на протяжении уже нескольких лет разыскивался правоохранительными органами на федеральном уровне.