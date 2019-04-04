Игнорирование адвоката привело председателя ТСЖ “Парадный квартал” к административке

Дело об административно правонарушении заведено в адрес ТСЖ “Парадный квартал”. Правда председатель правонарушение не признает.

Сейчас прокуратура решает вопрос о том, какую ответственность понесет председатель правления ТСЖ “Парадный квартал” за игнорирование адвокатского запроса. Об этом сообщает прокуратура Петербурга сегодня.

Дело в том, что Товарищество собственников жилья получило по почте адвокатский запрос, ответ на который из организации не поступил. Но факт получения запроса был подтвержден. Правда председатель игнорирует все это и не признает свою вину.

Материалы направлены в мировой судебный участок № 207 Петербурга для рассмотрения по существу. Также прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что председателю ТСЖ Фрунзенского района грозит 9 лет.