На подлодке Черноморского флота впервые провели срочную медицинскую операцию

На подводной лодке Черноморского флота «Краснодар» была проведена срочная медицинская операция. Одному из членов экипажа удалили аппендицит. Об этом сообщает ТАСС.

Безотлагательное решение было принято командованием флота исходя из резкого ухудшения состояния здоровья больного. Операцию провел врач-хирург Дмитрий Южанин. Она длилась около четырех часов и была совершена в каюте размером 5 квадратных метров.

Отметим, что это первая хирургическая операция в современной истории подводных сил ЧФ РФ, проведенная в подводной лодке, которая находилась в подводном положении.

14 марта подлодка «Краснодар» вошла в Средиземное море.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что новейшая отечественная атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М» вышла в море на испытания. Субмарину спроектировали специалисты петербургского конструкторского бюро «Малахит».