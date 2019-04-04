Виновного в «петербургской зловонии» оштрафовали на 330 тысяч рублей

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга закончил рассмотрение дела компании ООО «Авто Л.С.», на чьей территории в феврале была обнаружена открытая ёмкость с веществом одорант, ставшего причиной зловонного запаха во множестве районов Северной столицы.

Компания привлечена к административной ответственности, ей грозит штраф в максимально предусмотренном размере – 250 тысяч рублей. Также виновник нарушил статью «Сокрытие или искажение экологической информации» за что должен выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Отметим, что ранее Комитетом по природопользованию к ответственности были привлечены ООО «Портэнерго» и ИП Говорухин С.Б., имеющие непосредственное отношение к произошедшему.

Общая сумма штрафов составила 536 тыс. рублей. Расследование продолжается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что жители Васильевского острова задыхаются уже вторые сутки. Смольный подключился к поиску источника зловонии.