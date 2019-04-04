Со школы в Кронштадте сорвалась штукатурка

В результате обрушения никто не пострадал. Фото: https://vk.com/kronvestnik

В результате обрушения никто не пострадал. Фото: https://vk.com/kronvestnik

О происшествии сообщили местные жители в социальной сети “ВКонтакте”. Инцидент произошел в здании школы №662.

Участники группы “Кронштадтский вестник” в соцсети “ВКонтакте” также поделились фотографиями с места происшествия. На фотографии запечатлена машина спасателей.

Как сообщили местные жители днем 4 апреля, на здании что-то произошло с крышей. Жертв нет, предполагается что со школьного учреждения осыпалась штукатурка.

По уточненной информации, которую предоставили каналу “78” в администрации школы, в данный момент в школе ведутся ремонтные работы, во время них и оборвалась штукатурка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с балкона дома на Стачек обвалилась штукатурка.